Roma, il ds Petrachi rischia un anno di squalifica. E si indaga anche sul caso-Mancini

La sconfitta casalinga contro l’Atalanta non è l’unica cosa a preoccupare in casa Roma. Sul lato extra-campo, infatti, i giallorossi sono coinvolti – attivamente o non – in due situazioni al momento sotto indagine. La prima riguarda il ds Antonio Petrachi, arrivato in estate dal Torino. Il presidente granata Cairo lo ha lasciato andare ufficialmente il 25 giugno, ma il dirigente è stato ripreso mentre tornava da un viaggio a Madrid per conto della Roma in data 4 giugno. E se non bastasse, è stato lui stesso a tradirsi durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, quando ha detto di aver avuto i primi incontri con l’Inter per parlare di Dzeko già a maggio. Per questo motivo, come riporta Il Tempo, la Procura Federale ha avviato un’indagine su segnalazione della Presidenza della FIGC. Qualora le ipotesi di illecito venissero confermate, il ds rischierebbe fino a un anno di squalifica. Un’altra situazione sotto la lente di ingrandimento stavolta della Guardia di Finanza è quella riguardante il trasferimento di Gianluca Mancini dal Perugia all’Atalanta. Nulla di direttamente correlato ai giallorossi, quindi, che annoverano semplicemente il giocatore tra le proprie fila. Come scrive La Nazione, l’indagine partirebbe dalla segnalazione della Fiorentina. Per i viola, il Perugia avrebbe infatti sgonfiato il costo dell’operazione Mancini – chiusa per 300 mila euro – e contestualmente gonfiato quella di Alessandro Santopadre – 1 milione e 900 mila – perché sulla rivendita del difensore era previsto un 50% da corrispondere alla squadra viola. Così facendo, il Perugia avrebbe incassato dalle due operazioni quanto richiesto, ma pagato una somma praticamente irrisoria alla Fiorentina.

Foto: twitter Roma