La Roma, attraverso i propri social, ha reso noto il programma dei festeggiamenti per celebrare la vittoria in Conference League: “Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi“.

Foto: Facebook Roma