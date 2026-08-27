Roma, il CEO Galantic: “Affrontare Mourinho sarà speciale. Ci attendono sfide appassionanti”

27/08/2026 | 19:27:56

John Galantic, il CEO della Roma, ha commentato a caldo il girone in Champions League: “Grande emozione. Tutte le squadre sono toste. Sfide appassionanti. Sarà bellissimo per i nostri tifosi. Affrontare Mourinho sarà speciale. Per me più di un lavoro, è una passione, perché tifo Roma sin da piccolo. La parte sportiva è determinante. Sono d’accordo con Gasperini, la Roma è più forte dell’anno scorso”.

Foto: X Roma