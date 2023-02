Roma, il 22 febbraio match virtuale con l’Adana Demirspor per dare sostegno alle vittime del terremoto in Turchia

I tifosi avranno la possibilità di acquistare biglietti di diverse fasce di prezzo, dai 2,5 ai 50 euro, per dare un contributo a favore delle famiglie devastate dalla tragedia del 6 febbraio. La Roma parteciperà assicurandosi i primi 2000 tagliandi messi in vendita.

Il ricavato sarà devoluto ad associazioni già attive sul territorio a supporto dei terremotati.

L’Adana è guidata da Vincenzo Montella, ex attaccante giallorosso che la scorsa settimana ha fatto visita a Trigoria in occasione del suo viaggio in Italia per promuovere l’iniziativa.

Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria ha superato quota 45 mila.

L’#ASRoma sposa l’iniziativa dell’Adana Demirspor a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Turchia Acquistando un biglietto del match virtuale potrai offrire il tuo contributo concreto a favore delle famiglie che hanno perso tutto con il cataclisma del 6 febbraio — AS Roma (@OfficialASRoma) February 20, 2023

Foto: twitter Roma