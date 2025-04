Roma, i convocati per l’Inter

La Roma ha reso noto la lista dei convocati in vista della sfida di domenica pomeriggio a Milano contro l’Inter. Claudio Ranieri avrà l’intero organico a disposizione ad eccezione degli infortunati Nelsson, Dybala e Saud Abdulhamid. Partita fondamentale per l’Inter, ma molto importante anche per la rincorsa europea della Roma.

Foto: sito Roma