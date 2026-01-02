Roma, i convocati per l’Atalanta. Torna Wesley, out Baldanzi

02/01/2026 | 17:20:37

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Atalanta. In casa giallorossa torna Wesley, che sarà a disposizione dell’allenatore di Grugliasco. Ancora indisponibili Bailey, Pellegrini e Baldanzi: quest’ultimo ha accusato un problema muscolare oggi in allenamento al retto femorale destro, le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni.

Questi i convocati:

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

Foto: sito Roma