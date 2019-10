Roma, i convocati per la trasferta di Udine: fuori Juan Jesus, torna Under

Sono stati resi noti i convocati di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, per la gara di domani in casa dell’Udinese, valida per la decima giornata di Serie A. Assente Juan Jesus per un piccolo problema muscolare, si rivede Cengiz Under. Questa la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante;

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Calafiori;

Centrocampisti: Florenzi, Spinazzola, Veretout, Zaniolo, Pastore;

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Under, Antonucci, Kluivert.

📋 I 20 convocati per #UdineseRoma, con il ritorno di Cengiz ⚡️#ASRoma pic.twitter.com/Tqs50Tz8oW — AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2019

Foto: Twitter ufficiale Roma