Roma, i convocati per la sfida con il Real: fuori in quattro

Diramata la lista dei calciatori convocati da Paulo Fonseca per la sfida valida per la Mabel Green Cup che opporrà la sua Roma al Real Madrid. Tra le fila dei giallorossi ci sono diversi nuovi acquisti, ma non ancora l’ex viola Veretout. Assente in mediana anche Nzonzi, che i capitolini stanno cercando di vendere dopo i vari arrivi nel suo stesso ruolo. Sta saltando diverse gare di questo pre-campionato per infortunio Pastore, mentre è in uscita Olsen e non sarà nel trio dei portieri che sfiderà i Blancos. Convocato invece Dzeko che, come detto ieri da Fonseca, giocherà dal 1′ minuto. Rientra Schick. Questo l’elenco completo:

Portieri: Fuzato, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Fazio, Florenzi, Jesus, Kolarov, Mancini, Santon, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Diawara, Pellegrini, Perotti, Zaniolo

Attaccanti: Antonucci, Defrel, Dzeko, Kluivert, Schick, Under

