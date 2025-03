Roma, i convocati di Ranieri per l’Empoli: out Dybala

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Empoli. Nei giallorossi non ci sono Celik, fermo per infortunio, e Dybala. L’attaccante argentino rimarrà a riposo contro i toscani. Ecco la lista dei convocati di mister Ranieri:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Rensch, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine.

Centrocampisti: Baldanzi, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Cristante, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.

Foto: Instagram Roma