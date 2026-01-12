Roma, i convocati di Gasperini per la Coppa Italia. Torna Ndicka
12/01/2026 | 17:10:53
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro il Torino. Rientra in squadra Ndicka dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, Gasperini ritrova anche Bailey dopo il recente infortunio. Fuori invece Ferguson, così come l’altro numero nove Dovbyk.
Questa la lista dei giallorossi:
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy.
Foto: sito Roma