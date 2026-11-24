Roma, i convocati di Gasperini per il PSG: out Rensch
24/11/2026 | 17:39:08
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Champions League contro il PSG. Out Devyne Rensch per una lesione di secondo grado all’adduttore sinistro.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
Foto: Instagram Roma