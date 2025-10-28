Roma, i convocati di Gasperini per il Parma. C’è Ferguson
28/10/2025 | 19:17:01
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Parma.
Torna Ferguson in attacco:
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangare, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
Foto: sito Roma