Roma, i convocati di Gasperini per il Genoa

07/03/2026 | 17:20:30

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati della Roma per la partita contro il Genoa. Nessun rientro dall’infermeria per l’allenatore, saranno assenti Dybala, Soulé e Hermoso.

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

foto x roma