Roma, i convocati di Gasperini per il Bologna. Recuperano Dybala e Wesley
24/04/2026 | 17:33:56
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista con i calciatori giallorossi convocati per la partita del Dall’Ara contro il Bologna. Da segnalare i rientri di Dybala e Wesley.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
Foto: Instagram Roma