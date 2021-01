Roma, i convocati di Fonseca per lo Spezia

Sono stati comunicati i 22 calciatori convocati da Paulo Fonseca per gli ottavi di Coppa Italia in programma questa sera contro lo Spezia. Fuori Mirante e Diawara, per il maliano un piccolo fastidio tendineo alla gamba sinistra questa mattina, mentre torna a disposizione Santon nella Roma. Ecco la lista completa:

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Podgoreanu

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez

Foto: Twitter Roma