Roma, i convocati di Fonseca per lo Shakhtar Donetsk

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera contro lo Shakhtar Donetsk, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico portoghese potrà contare nuovamente su Dzeko, Ibanez, Calafiori e Santon, tornati a disposizione. Non c’è Juan Jesus, risultato positivo al Covid-19, oltre a Reynolds, escluso dalla Lista Uefa, e a Veretout, che dovrà stare lontano dai campi per almeno un mese. Questo l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

Foto: Twitter Roma