Roma, i convocati di Fonseca per l’Atalanta: confermato il ritorno di Smalling

Sono stati resi noti i convocati di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Torna a disposizione Smalling, come anticipato dallo stesso allenatore portoghese in conferenza stampa. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante;

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Florenzi, Spinazzola;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara;

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.

