Roma, i convocati di Fonseca per il Verona: c’è Dzeko

A Roma non si parla d’altro se non del passaggio, ormai imminente, di Edin Dzeko alla Juventus. In vista della gara contro l’Hellas Verona però, il tecnico Fonseca ha convocato l’attaccante bosniaco ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera.

Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante

Difensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert

Foto: twitter Roma