Roma, i convocati di Fonseca per il Torino

Ecco la lista dei convocati di Fonseca per la gara di stasera con il Torino, utile per continuare il momento positivo dei giallorossi, ma altrettanto importante per i granata e per mister Giampaolo:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante;

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola;

Centrocampisti: Calafiori, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Mkhitaryan;

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, C.Perez.

Foto: Twitter ufficiale Roma