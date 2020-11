Roma, i convocati di Fonseca per il Cluj

In vista della gara di domani in Europa League, Fonseca ha diramato la lista dei convocati. Questi i giallorossi che prenderanno parte alla gara contro il Cluj. Emergenza in difesa, ma in attacco è torna Dzeko

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Berti

Difensori: Jesus, Peres, Spinazzola, Karsdorp, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Milanese, Tripi, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Carles Perez, Pedro, Mkhitaryan, Ciervo

Foto: twitter Roma