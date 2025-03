Roma, Hummels polemico: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”

Momento non proprio esaltante per Mats Hummels in giallorosso. Il difensore tedesco non gioca da alcune settimane. Dopo l’inizio complicato, soprattutto con Juric, che non lo vedeva tra i titolari, il campione tedesco sembrava aver recuperato i gradi da leader con Ranieri. Ma da alcune settimane, anche il tecnico romano lo relega in panchina.

Ieri lo stesso Hummels ha pubblicato delle foto in giro per la Capitale scrivendo su Instagram: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”. Semplice battuta o una frecciatina nei confronti di Ranieri? L’account ufficiale della Roma per stemperare gli animi ha messo ‘mi piace’ al post del tedesco. Hanno fatto lo stesso i suoi compagni di squadra. Ma non è la prima volta che Mats si renda protagonista di un siparietto social.

Foto: sito Roma