Roma, Hermoso e Dovbyk parzialmente in gruppo. Ancora differenziato per Bailey

24/12/2025 | 11:52:51

La Roma di Gasperini si allena con vista sulla partita contro il Genoa. Secondo le ultime raccolte da Vocegiallorossa, Hermoso e Dovbyk hanno ripreso ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo e puntano ad una convocazione per il prossimo impegno in campionato. Bailey, invece, dopo aver scongiurato lesioni al flessore, ha svolto ancora lavoro differenziato, limitandosi a una corsa in campo.

Foto: Instagram Hermoso