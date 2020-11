Roma: “Grazie Mandra’” sulla maglia, il tributo a Gigi Proietti

La Roma è scesa in campo a Marassi per la sfida al Genoa con una scritta speciale, una dedica al compianto Gigi Proietti. “Grazie Mandra’“, la patch in onore dell’attore, da sempre sfegatato tifoso giallorosso.

Le maglie verranno messe all’asta ed il ricavato sarà devoluto in un’iniziativa che verrà definita nelle prossime settimane insieme alla famiglia Proietti.