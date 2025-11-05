Roma, gli errori si pagano: Bailey e Dybala da sempre a rischio, Gasp andava tutelato

05/11/2025 | 17:21:30

Siamo sinceri: gli errori sono di tutti e sempre dietro l’angolo, ma in qualche caso si potrebbe evitare con il senno del prima. Prendiamo la Roma: trascorre l’intera sessione estiva di mercato alla ricerca di un esterno offensivo importante e di una prima punta vera, insegue Sancho fino a due giorni prima della chiusura e poi si accontenta di ciò che ha, rinviando le scelte a gennaio. Ma sapendo che Dybala è da sempre a rischio e che Bailey, eccellente talento, non è certo un nuovo ospite nella cronologia degli infortuni, quasi un classico nelle sue recenti esperienze. Errori gravi, a maggior ragione se pensiamo alle abitudini di Gasperini, all’utilizzo degli esterni e alla necessità di avere ricambi freschi e pronti. Invece, affronterà Rangers e Udinese prima della sosta senza Dybala, Bailey e Ferguson, sapendo che i primi due saranno sempre a rischio. Errori gravi che sono costati punti in classifica (e la Roma è seconda…) proprio nella stagione della svolta in panchina.

Foto: sito Roma