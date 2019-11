Roma-Gladbach, i convocati di Fonseca: out Spinazzola, ci sono Diawara e Under

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la gara Borussia Mönchengladbach-Roma. Fuori Spinazzola per un affaticamento, ci sono Diawara e Under. A seguire l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante.

Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Calafiori.

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Cengiz, Antonucci, Kluivert.

Foto: Roma Twitter