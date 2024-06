Roma, Ghisolfi è arrivato in città

Inizia l’avventura di Florent Ghisolfi alla Roma. Il nuovo direttore sportivo è pronto ad iniziare la propria avventura in Italia. Il dirigente francese, che in giornata ha salutato per l’ultima volta i tifosi del Nizza con un video sui propri canali social, è arrivato negli scorsi minuti all’aeroporto di Fiumicino. Domani il nuovo direttore dell’area tecnica sarà dunque a Trigoria per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.

Foto: Instagram Roma