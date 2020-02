Roma-Gent, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per il ritorno dell’Europa League, con l’andata dei sedicesimi di finale. Domani all’Olimpico, ore 21, la Roma ospita i belgi del Gent, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

Fonseca confermerà il 4-2-3-1, dovrebbero rivedersi Santon, Kolarov e Veretout dal 1′. Tra i pali il solito Pau Lopez, con Mancini e Smalling al centro della difesa. In mediana spazio a Cristante, oltre al francese ex Fiorentina, mentre alle spalle di Dzeko ci sarà il trio composto da Carles Perez, Pellegrini e uno tra Kluivert e Perotti, con il primo favorito. Il tecnico dei belgi Thorup si affida a Kaminski in porta, linea difensiva formata da Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui e Mohammadi. Odjidja-Ofoe Owusu e Kums saranno la diga in mezzo al campo, mentre Bezos agirà dietro le due punte Niangbo e David.

Roma-Gent, le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezos; Niangbo, David. All. Thorup

Foto: Twitter ufficiale Roma