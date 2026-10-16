TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Roma-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni

16/10/2026 | 22:26:24

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Roma-Genoa chiude il sabato di Serie A. La sfida dell’Olimpico metterà di fronte Gasperini e De Rossi contro il loro passato. Calcio d’inizio alle 20:45.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soule, Mora; Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.

Foto: Instagram Roma