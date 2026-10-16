Roma-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni
16/10/2026 | 22:26:24
Roma-Genoa chiude il sabato di Serie A. La sfida dell’Olimpico metterà di fronte Gasperini e De Rossi contro il loro passato. Calcio d’inizio alle 20:45.
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soule, Mora; Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.
Foto: Instagram Roma