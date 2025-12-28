Roma-Genoa, le curiosità: i liguri non vincono all’Olimpico dal 1990
28/12/2025 | 18:31:40
Domani alle 20:45 il match tra Roma e Genoa.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 64 i precedenti tra le due squadre a Roma: 47 vittorie giallorosse, 8 pareggi e 9 vittorie liguri.
-Il Genoa non vince in casa della Roma da 25 partite: l’ultimo successo rossoblù all’Olimpico è datato 17 gennaio 1990.
-La Roma non pareggia da ben 28 partite: l’ultimo pareggio risale al derby con la Lazio del 13 aprile scorso.
Foto: X Roma