Roma-Genoa, le curiosità: i liguri non vincono all’Olimpico dal 1990

28/12/2025 | 18:31:40

Domani alle 20:45 il match tra Roma e Genoa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 64 i precedenti tra le due squadre a Roma: 47 vittorie giallorosse, 8 pareggi e 9 vittorie liguri.

-Il Genoa non vince in casa della Roma da 25 partite: l’ultimo successo rossoblù all’Olimpico è datato 17 gennaio 1990.

-La Roma non pareggia da ben 28 partite: l’ultimo pareggio risale al derby con la Lazio del 13 aprile scorso.

Foto: X Roma