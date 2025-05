Roma-Gasperini, conferme totali! Lo scatto delle 13.46, trattativa avviata

27/05/2025 | 18:55:33

Gian Piero Gasperini in orbita Roma. Confermando quanto anticipato con un tweet delle 13,46 quando avevamo ribadito la rottura in corso tra l’allenatore dell’Atalanta e la proprietà e la Roma alla finestra, in testa al drappello delle pretendenti. Esattamente sulla scia di quanto vi avevamo svelato ieri, ovvero che la proprietà bergamasca era rimasta spiazzata dalle dichiarazioni in conferenza di Gasp, con un rinnovo pronto sul tavolo e la volontà di andare avanti. Il vertice a Zingonia ha prodotto una fumata grigia tendente al nero, soprattutto perché il club ha ribadito a Gasperini la possibilità di cedere Ederson, Lookman e anche Retegui in caso di un’offerta congrua. Il club ha anche spiegato che ci sarebbe stata la necessità di valorizzare calciatori come Samardzic, a quel punto è stato un punto di non ritorno. Gasperini ha avuto un contatto con Ranieri, gli ha raccontato che difficilmente sarebbe rimasto all’Atalanta, a quel punto la Roma è uscita allo scoperto. I contatti sono in corso per gli accordi definitivi, con l’avallo dei Friedkin. Fabregas? Lo hanno accostato alla Roma fino a stamattina, con presunti incontri mai verificatisi e dopo le roboanti – inconsistenti – voci delle precedenti 48 ore, ma già ieri abbiamo spiegato che non ci sarebbero stato margini. Fabregas resterà al Como, a meno che l’Inter…

Foto: Instagram Atalanta