Roma, Fonseca: “Stiamo lavorando con Fienga e Friedkin per migliorare”

A margine della sfida amichevole con il Cagliari, il mister della Roma Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv. Queste le sue parole: “Penso che la squadra abbia giocato con grande personalità, nel secondo tempo la reazione è stata forte. Abbiamo segnali positivi”. Sul mercato: “Abbiamo giocatori che devono uscire ed entrare, stiamo trovando con il presidente con Fienga le migliori soluzioni, stiamo lavorando per migliorare”. Un battuta, infine, proprio sul nuovo presidente: “Ho avuto un’impressione molto positiva. È importante avere il presidente vicino alla squadra e vedere come lavora. Sono molto motivati, come noi. Stiamo lavorando per la Roma”.

Foto: Twitter Roma