Fonseca: “Dzeko capitano? No, la fascia è di Florenzi. Giocatori in prova? Parlo solo dei tesserati. Under recupera, ma non per domani”

Conferenza stampa della vigilia per Paulo Fonseca. Il mister della Roma, attesa domani dalla sfida casalinga contro il Milan, ha parlato a Trigoria per presentare la sfida ai rossoneri: “Loro saranno più riposati, al contrario di noi che con il Borussia abbiamo dovuto correre tantissimo e su un campo davvero pesante. Leao o Piatek? Non so chi dei due giocherà, sono comunque due attaccanti fortissimi”.

Negli ultimi giorni, in casa giallorossa, si è discusso della possibilità che la fascia di capitano passi dal braccio di Florenzi a quello di Dzeko: “Alessandro è e resta il nostro capitano. Cedere la fascia credo sia stato un suo nobile gesto nei confronti del compagno che aveva rinnovato. Tema chiuso”.

Sui calciatori in prova visti ieri a Trigoria: “Sono concentrato solamente sul Milan, parlo solo di coloro che sono ufficialmente tesserati”.

Chi recupera fra gli infortunati? “Mkhitaryan non si allena ancora con noi, Under inizierà oggi ma non ci sarà domani. Dalla prossima partita sarà una pedina in più per noi. Perotti è pronto per giocare, anche se non so se ha novanta minuti, ma è pronto. Pastore ha giocato molto ultimamente, farò rotazioni”.

Foto: Roma Twitter