Fonseca: “Con Florenzi conversazione serena. E’ andato al Valencia per volontà sua”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Tra i vari argomenti ha parlato anche del trasferimento di Florenzi al Valencia.

Di seguito un passaggio delle dichiarazioni del tecnico.

“Florenzi è andato al Valencia in prestito. Io ho sempre detto che non mi piace questo mercato e che non è facile trovare giocatori. Molte domande saranno per Florenzi. Noi abbiamo una conversazione serena, molto frontale e diretta. Devo dire che Alessandro è un grande professionista: è sempre stato qui con un grande atteggiamento. Abbiamo parlato e il giocatore voleva giocare di più, ma non posso prometterlo a nessuno: ha avuto quest’occasione ed è andato a Valencia per volontà sua“.

Foto: Twitter ufficiale Roma