Roma, finisce 2-2 il test con l’Ahtletic: reti di Kolarov e Pellegrini

Finisce in perfetta parità il test amichevole tra la Roma e l’Athletic Bilbao. Al “Curi” di Perugia si portano in vantaggio i baschi con la rete di Munian, i giallorossi pareggiano con un calcio di punizione di Kolarov, Raul Garcia riporta vanti i suoi e nel finale Pellegrini firma il definitivo 2-2. Risposte confortanti per Fonseca in vista della gara di domenica 11 agosto contro il Real Madrid all’Olimpico.

Foto: Roma Twitter