Roma, filtra ottimismo per Lukaku dopo la rifinitura: può partire dal primo minuto con il Sassuolo

Romelu Lukaku può essere pronto a scendere in campo nel match che i giallorossi giocheranno domani contro il Sassuolo allo stadio Olimpico. Sull’attaccante belga, rimasto a riposo per la gara di Europa League con il Brighton, filtra ottimismo dopo la rifinitura di oggi. Non è da escludere un suo impiego dal primo minuto nella partita con i neroverdi.

Foto: Instagram Roma