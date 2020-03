Roma, Fienga: “Non si è capita la posizione di Zhang. Obiettivo tutelare la salute pubblica, ma avanti con le competizioni”

Prima l’attacco a Dal Pinto, poi il passo indietro ed il tentativo di correggere il tiro da parte di Steve Zhang. Sulla posizione e le dichiarazioni del presidente dell’Inter è intervenuto anche il CEO della Roma, Guida Fienga, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport:

“Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. – ha detto il dirigente giallorosso –Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Samp rispetto a quella con la Juve. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all’estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni”

Foto: Facebook AS Roma