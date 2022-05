Roma-Feyenoord, sold out l’Olimpico. In 50.000 per la finale sui maxischermi

Sold out l’Olimpico per la finale di Conference tra Roma e Feyenoord. La società giallorossa, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato che sono stati venduti tutti e 50mila i tagliandi per vedere la sfida sui maxischermi, mentre i giallorossi affronteranno gli olandesi in Albania. Grande l’entusiasmo che si respira in Capitale, in attesa del fischio d’inizio alle 21.00.

FOTO: Twitter Roma