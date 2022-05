Roma-Feyenoord, ancora scontri e paura a Tirana: rubati coltelli dai ristoranti

A poche ore dalla finale di Conference League, non arrivano buone notizie da Tirana per quanto riguarda l’ordine pubblico. Secondo quanto riporta Gazzetta.it ci sono stati scontri in città fra le due tifoserie, e alcuni ristoratori aggiungono che dei tifosi romanisti hanno preso dei coltelli da carne da poter usare nella rissa. Numerosi sono stati i feriti, tra cui degli agenti di polizia e anche alcune persone provenienti da Roma. Nessuno di loro, neanche gli albanesi risulta essere in gravi condizioni.

La rosea aggiunge inoltre che 80 tifosi sono stati rimandati in Italia, e che alle ore 16 scatterà l’allerta quando tutti i sostenitori di entrambe le squadre inizieranno a dirigersi verso lo stadio.