Roma-Ferguson, si procede. Perché Rios è in una fase di riflessione

10/07/2025 | 23:59:59

La Roma vuole prendere un attaccante, potrebbero essere due dopo le uscite di Shomurodov e Abraham ma un’altra entrata potrebbe essere programmata poi avanti. Intanto, il club sta procedendo per Ferguson del Brighton, al netto di possibili altri inserimenti di club italiani o stranieri. Aggiornamento su Rios: possiamo sbilanciarci disiò fatto che sia il profilo preferito per il centrocampo. La Roma aveva preannunciato, ribadiamo, una proposta da 25 più 5 di bonus, la richiesta Palmeiras (confermata) è di 30 più bonus. Avevamo avvertito che in ogni caso non sarebbe stata una cosa rapida. C’è una distanza di circa 5 milioni e soprattutto la necessità, da parte di Rios e del suo entorurage di voler riflettere.

Foto: Instagram Ferguson