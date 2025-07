Roma, Ferguson piega il Kaiserslautern. Finisce 1-0 in Germania

26/07/2025 | 19:59:01

Dopo le amichevoli di Trigoria con Trastevere e UniPomezia, la Roma vince il primo vero test dell’estate e supera il Kaiserslautern in amichevole. Trasferta tedesca positiva per i ragazzi di Gasperini, che inizia a raccogliere qualche buona indicazione dal punto di vista del gioco, nonostante la squadra sia ancora imballata fisicamente. E’ già in palla Ferguson, che con la rete messa a segno al 16′ decide la sfida in Germania.

Marcatori: 16’ Ferguson (R)

KAISERSLAUTERN (3-4-1-2): Krahl; Heuer (46’ Kim Ji-Soo), Sirch (46’ Elvedi), Asta (61’ Tachie); Gyamfi (46’ Robinson), Kunze (61’ Wekesser), Sahin (46’ Afeez), Kleinhansl (46’ Haas); Ritter (61’ Rasch); Redondo (46’ Prtajin), Emreli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (70’ Kumbulla), Ndicka (61’ Hermoso), Celik; Rensch (71’ Mannini), Cristante (71’ Romano), Koné (61’ El Aynaoui), Angelino (70’ Abdulhamid); Pisilli (61’ El Shaarawy), Soulè (71’ Darboe); Ferguson (61’ Cherubini)

Ammoniti: Ferguson (R), Ritter (K), Prtajin (K) El Aynaoui (R), Afeez (K)

FOTO: X Roma