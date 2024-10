Roma, febbre per Dovbyk e Pellegrini non è al meglio

Roma in emergenza a poche ore dalla partita in programma stasera alle ore 20.45. Febbre per Dovbyk, mentre Pellegrini resta in forte dubbio per il Torino, a pochi giorni dalla trasferta di Verona con l’Hellas di Zanetti. L’ultima idea di Juric porta all’inedito tridente formato da Dybala, Pisilli e Baldanzi, pronti a ruotare sul fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia granata.

Foto: Instagram Roma