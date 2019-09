Roma, fatta per Mkhitaryan dall’Arsenal: atterrerà alle 10.55

Dopo l’1-1 nel derby, la Roma torna con la testa alle trattative in questo ultimo giorno di calciomercato e pensa in grande. Il ds giallorosso Gianluca Petrachi ha infatti intavolato con l’Arsenal una trattativa per Henrikh Mkhitaryan che ha avuto da subito riscontri positivi tanto che, come annunciato dalla radio ufficiale della società capitolina, Roma Radio, il trequartista armeno atterrerà in Italia già alle 10.55 di questa mattina.

Foto: sito ufficiale Arsenal