Roma, escluse lesioni per Kumbulla. Mancini torna in gruppo

La Roma può tirare un sospiro di sollievo con due notizie che giungono dall’infermeria. La prima è relativa alle condizioni del difensore albanese, Kumbulla. Il giocatore, dopo esser stato costretto a uscire durante la gara di Bologna, ha svolto accertamenti che hanno escluso la presenza di lesioni al ginocchio e quindi lo stop per lui non sarà lungo.

Paulo Fonseca sorride anche per il recupero di Mancini che è tornato oggi ad allenarsi in gruppo e giovedì sarà a disposizione per la gara con il Torino.

Foto: Instagram personale