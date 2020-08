Roma eliminata: brutto primo tempo, il Siviglia va ai quarti di Europa League

Il Siviglia vince 2-0 con la Roma ed approda ai quarti di finale di Europa League. Incipit a favore degli spagnoli. Le chances più importanti portano la firma di Koundé, che prende la traversa e di Ocampos. Al 22′ Reguilon segna su errore complessivo della retroguardia giallorossa: Bruno Peres e Mancini non leggono la giocata difensiva mentre Pau Lopez sbaglia clamorosamente. La Roma accusa il colpo ma non riesce a reagire. Gli uomini di Fonseca sono confusi anche se provano ad alzare timidamente la pressione nella metà campo avversaria. In finale di frazione arriva il raddoppio degli andalusi: Ocampos spinge sulla corsia sinistra, supera Ibanez e serve En-Nesyri in area di rigore, che non sbaglia. Tanto nervosismo nella ripresa. Al Siviglia viene annullato una rete, per fuorigioco di Koundé. La Roma non riesce ad essere pericolosa e il risultato non cambia. Nel finale, Banega colpisce la traversa e Pau Lopez salva ancora su Koundè. Negli ultimi minuti di recupero, intervento della Var: Mancini viene espulso al 99′. Nell’altra gara delle ore 19,00, il Bayer Leverkusen regola 1-0 il Rangers grazie al gol di Diaby. I tedeschi sfideranno l‘Inter.

Foto: Siamo la Roma