Roma: El Aynaoui subito, ma Rios resiste ancora. E Wesley aspetta

18/07/2025 | 15:33:10

La Roma ha deciso di chiudere El Aynaoui con il Lens, pagando i 25 milioni (bonus compresi) che erano stati pattuiti. Al netto delle situazioni social verificatesi nelle ultime ore e relative allo stesso El Eynaoui, aggiungiamo che la partita per Rios è ancora aperta. I dialoghi continuano, la Roma deve solo decidere di offrire i famosi 30 milioni non condizionati, è la richiesta imprescindibile del Palmeiras. Quindi, la condizione è che finisca il balletto dei 25-27 milioni più bonus, compreso il discorso sulla percentuale legata alla futura vendita. Se la Roma offrirà 30, porterà Rios a casa. Nel frattempo Wesley aspetta i giallorossi come priorità, l’offerta è stata migliorata ieri e può essere migliorata ancora. Dialoghi in corso anche per chiudere totalmente gli accordi con il Brighton per l’attaccante Ferguson.

Foto: logo Roma