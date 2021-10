Roma, effetto Mou: Olimpico primo in Italia per percentuale di riempimento

La tifoseria della Roma, si sa, è da sempre una delle più calorose di Italia. E lo sta dimostrando anche quest’anno. L’Olimpico, infatti, è attualmente lo stadio con la maggior percentuale di riempimento in termini di biglietti venduti rispetto alla capienza dell’impianto. In particolare, nelle prime tre gare casalinghe disputate dai giallorossi in Serie A sono stati venduti in totale 117.800 biglietti, con una media spettatori pari a 29.450 tifosi presenti in ciascuna partita. La percentuale di riempimento dello stadio è stata finora pari al 90,9%, rispetto ai circa 32.500 posti complessivi disponibili all’Olimpico, vista la capienza ridotta al 50% per la situazione relativa al Covis-19. Riferendosi soltanto alla percentuale di riempimento dei tifosi della Roma, e quindi escludendo quindi il settore ospiti, la cifra sale al 97,3%. L’effetto Mourinho sicuramente sta incidendo parecchio su questi numeri.

Foto: Instagram Roma