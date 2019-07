Roma, ecco Spinazzola: “Sin da piccolo ho simpatizzato per questo club”

Leonardo Spinazzola è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Intanto sui canali giallorossi arrivano le prime parole del laterale ex Juve: “È una sensazione bellissima essere qui. Sin da piccolo ho sempre avuto una simpatia per la Roma, anche perché ha sempre giocato bene. Poi la città è stupenda e il popolo molto caloroso. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo”.

UFFICIALE: Leonardo Spinazzola è un calciatore della Roma Questa estate l’#ASRoma utilizzerà i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro ❤️ @MissingKids pic.twitter.com/IIf6pShv5d — AS Roma (@OfficialASRoma) June 30, 2019

Foto: sito ufficiale Roma