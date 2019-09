Roma, ecco Mkhitaryan: “Sono sicuro che raggiungeremo dei grandi risultati”

Queste le prime parole di Henrikh Mkhitaryan, nuovo rinforzo della Roma, al sito ufficiale della società giallorossa: “Arrivare in un club come la Roma è una grande opportunità, un nuovo capitolo da aprire nella mia carriera. So di che tipo di club si tratta e sono sicuro che raggiungeremo dei grandi risultati insieme”. Cresciuto nel Pyunik Yerevan, Mkhitaryan ha vissuto due esperienze in Ucraina con Metalurg e Shakhtar Donetsk prima di sbarcare in Bundesliga nel Borussia Dortmund. Nel 2016 si è trasferito in Premier League nel Manchester United per poi passare all’Arsenal nel 2018. Nella Roma indosserà la maglia numero 77.

Foto: sito ufficiale Roma