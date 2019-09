Roma, ecco Kalinic: “Voglio rilanciarmi e conquistare la Champions. Ho parlato con Dzeko…”

In casa Roma è stato presentato l’ultimo arrivo dal mercato estivo, l’attaccante Nikola Kalinic. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Sono molto contento di essere qui, per me la Roma è una grande squadra piena di storia. È una nuova opportunità, spero di fare bene. I miei obiettivi? Prima vorrei non avere infortuni e giocare di più rispetto agli ultimi anni. Per quanto riguarda la squadra dobbiamo valutare partita per partita. Il club vuole giocare la Champions, vediamo. Dzeko? Qui ci sono sempre stati grandi attaccanti come Dzeko. So che lui gioca sempre, vedremo se con il mister giocheremo a una o due punte. Sono qui per lavorare, vedremo cosa succede. Ci ho parlato spesso, tutti i giorni, e mi ha convinto anche a venire. Il ruolo? Alla Fiorentina con Sousa ho giocato a volte a sinistra. Posso giocare in più posizioni: a tre, a due punte e con solo un centravanti. Somiglianze tra Fonseca e Paulo Sousa? Conosco bene il mister Fonseca, anche io ho giocato in Ucraina. Penso siano simili, vogliono giocare avendo il possesso della palla. Mi piace questa filosofia”.

Foto: Roma Twitter