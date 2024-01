Roma, ecco chi è Kevin Zefi

La Roma – come vi avevamo anticipato – ha preso dall’Inter Primavera l’attaccante irlandese Kevin Zefi, 18 anni, in scadenza di contratto con il club nerazzurro. Dopo 2 stagioni e mezza con la maglia nerazzurra ha collezionato un totale di 47 presenze, 25 gol e 11 assist tra l’Under 17 e l’Under 18. Kevin Zefi è nato a Dublino l’11 febbraio del 2005 da genitori albanesi, è dunque dotato di doppio passaporto irlandese e appunto albanese. La scintilla col pallone è scattata già a 7 anni, un talento prematuro che è riuscito a entrare nell’orbita dello Shamrock Rovers, principale e più titolato club irlandese, dopo una prima fase delle giovanili svolta con St. Kevin Boys. Il profilo, del resto, è quello del predestinato. Il 4 settembre del 2020, ancora quindicenne, Zefi è andato in gol il Longford Town, diventando così il più giovane marcatore di sempre nel calcio irlandese, a 15 anni e 206 giorni. In totale il classe 2005 ha collezionato 11 presenze (3 da titolare) e un gol, quello del record, con la maglia dello Shamrock Rovers II in First Division, la seconda serie del calcio irlandese. Esterno offensivo abituato a giocare a sinistra a piede invertito, un giocatore che fa della velocità e del dribbling i propri tratti distintivi. Adesso, per Zefi si apre una nuova parentesi, quella in giallorosso.

Foto: Instagram Zefi